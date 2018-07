Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta și textiera moldoveanca, Lidia Boghean Nishikawa, este casatorita cu un japonez. Impreuna formeaza o familie frumoasa in care predomina admirația, respectul, ințelegerea și susținerea.

- Cantaretul Ilie Micolov a murit sambata in urma unei lungi suferinte. Autorul hitului „Dragoste la prima vedere” a decedat la varsta de 69 de ani in locuinta unei rude din Capitala. In urma sa ramane hitul care i-a adus notorietatea, dar si povestea unui destin care nu a fost prea bland cu el. Dumnezeu…

- Revenire de senzație, dupa 12 ani de pauza! Cleopatra Stratan a lansat o melodie noua „Te las cu inima". Piesa reprezinta o continuare a renumitului cantec „Ghița". Povestea de dragoste a copilariei devine povestea de dragoste a adolescenței, iar personajul comun este Cleopatra Stratan.

- Sute de timișoreni vor avea, astfel, parte de multe surprize culinare și artistice. In acest an, organizatorii inveselesc participanții cu performanțele unor artiști de seama. Printre ei și o invitata speciala din Serbia, Neda Ukraden. Nascuta in Croația, a copilarit in Bosnia și Herzegovina…

- Interpreta de muzica populara Ileana Constantinescu s a stins din viata la 88 de ani.Ileana Constantinescu s a nascut pe 30 mai 1929, in Comani, judetul Olt.Este remarcata in 1951 de folcloristul Constantin Prichici. Interpreta castiga premiul I pe regiune Regiunea Teleorman si premiul al II lea pe…

- Clipe dureroase la capataiul unicului baiat al lui Nelu Ploiesteanu. Interpreta de muzica populara Maria Carneci a venit alaturi de familia indoliata si a transmis un mesaj pentru toti ceilalti artisti care au cantat cel putin o data cu Nelu Ploiesteanu.