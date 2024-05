Dacă dragoste nu e (51). Bărbăție Disimulare (salvatoare). Israel. Un tinerel se adreseaza unei calugarite: - Te rog, te rog din suflet!… lasa-ma sa ma ascund sub fusta ta! Iți voi explica mai tarziu! Calugarita a fost de acord. Se apropie doi tipi din poliția militara: – Sora, scuzati, nu ati vazut pe aici un soldat ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum a decurs relația dintre Florin Piersic și Gabriela WernerDeși era casatorit, Piersic a inceput relația cu Werner cand aceasta era studenta la IATC. „Am fost 9 ani impreuna și da, pot spune ca am fost foarte indragostiți unul de altul, fara sa fim intr-o relație secreta. Din contra, pot spune ca…

- Cum a decurs relația dintre Florin Piersic și Gabriela WernerDeși era casatorit, Piersic a inceput relația cu Werner cand aceasta era studenta la IATC. „Am fost 9 ani impreuna și da, pot spune ca am fost foarte indragostiți unul de altul, fara sa fim intr-o relație secreta. Din contra, pot spune ca…

- Negocierile pentru un armistitiu intre Israel si Hamas vor fi reluate duminica la Cairo. Este cea mai recenta incercare de a se obtine o pauza dupa aproape sase luni de razboi in Fasia Gaza, a anuntat sambata televiziunea egipteana Al Qahera News TV, citand o sursa din domeniul securitatii, potrivit…

- In urma unui veto in Consiliul de Securitate al ONU asupra unei rezolutii americane privind necesitatea unei "incetari imediate si sustinute a focului" in razboiul dintre Israel si Hamas, ca parte a unui acord privind ostaticii, un nou vot asupra unui text alternativ a fost amanat pentru luni, afirma…

- Acordul, care ridica relatia Uniunii Europene cu Egiptul la ”un parteneriat strategic”, a fost anuntat in timp ce o delegatie de lideri a vizitat Cairo. Acesta este conceput pentru a stimula cooperarea in domenii precum energia regenerabila, comertul si securitatea, oferind, in acelasi timp, granturi,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat vineri, in Cipru, ca spera ca duminica sa se deschida un coridor care va permite transportul ajutorului umanitar din insula mediteraneeana catre Fasia Gaza, locul unui conflict inceput in urma cu cinci luni intre Israel si miscarea islamista…

- De la inceputul Razboiului din Fasia Gaza, ”peste 25.000” de femei si copii palestinieni au fost ucisi, estimeaza seful Pentagonului si spionajul american, relateaza AFP, citat de news.ro. Aceasta este prima estimare independenta, in contextul in care Ministerul Sanatatii al Hamas a fost cel care…

- Elon Musk este nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace de catre un deputat norvegian. Politicianul nordic il lauda pe Musk pentru ca este „un susținator ferm al libertații de exprimare” și „permite” Ucrainei sa comunice dupa invazia Rusiei. Elon Musk a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace…