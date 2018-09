Exercitii militare ale armatei ruse in Marea Japoniei. Mii de militari participa

Armata rusa a efectuat sambata, in cadrul manevrelor Vostok 2018 in Siberia si Extremul Orient Rus, exercitii in Marea Japoniei, in timp ce autoritatile de la Tokyo sunt ingrijorate in legatura cu o consolidare a prezentei militare a Rusiei,… [citeste mai departe]