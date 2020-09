Dragoș Bucur a făcut coronavirus și a pus stop proiectelor pe care le are Alarma pe platourile de filmare ale emisiunii “Visuri la Cheie” prezentat de actorul Dragoș Bucur. Prezentatorul a facut o forma ușoara de coronavirus și filmarile s-au oprit. Din pacate, actorul și prezentatorul emisiunii mai are și alte afecțiuni care speram ca nu-i vor face rau la aceasta forma de virus.Se... The post Dragoș Bucur a facut coronavirus și a pus stop proiectelor pe care le are appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Stiri pe aceeasi tema

