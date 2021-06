Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Aliantei pentru Turism, Dragos Anastasiu, s-a declarat vineri ingrijorat de posibilitatea venirii valului 4 de COVID-19 si in Romania, dar sustine vaccinarea si precizeaza ca peste 80% din angajatii HoReCa au anticorpi dobanditi fie prin imunizare, fie dupa ce au fost infectati cu SARS-CoV-2.…

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) nu a fost respins de Comisia Europeana, a anunțat un purtator de cuvant al instituției. ”Comisia a primit planul de Planul National de Redresare si Rezilienta și a inceput evaluarea planului. Acest proces este in curs, așa ca informația potrivit careia…

- O noua metoda de chiul a aparut printre angajații din Romania in timpul pandemiei. Astfel, apoape un sfert (23 %) dintre ei s-au prefacut ca laptopul sau calculatorul lor instaleaza actualizari de software! Tocmai așa s-au gandit sa argumenteze de ce nu pot sa participe la sedintele online. De asemenea,…

- „Deocamdata se lucreaza la reforma pensiilor. Obiectivul principal al reformei pensiilor este acela de a elimina inechitațile prezente actualmente in sistemul de pensii din Romania.La contribuții egale de exemplu, daca un om s-a pensionat in 1998 are o pensie mai mica decat un om care s-a pensionat…

- ​​Președintele Klaus Iohannis susține ca Planul Național de Redresare și Reziliența(PNRR) va fi lucrat pâna va fi suficient de bun pentru a fi acceptat de Comisia Europeana și implementat de România. El a precizat ca o prima forma a planului a fost discutata la Bruxelles unde s-au facut…

- Intr-o declarație de presa pe care a susținut-o vineri dimineața, dupa vizita la centru de vaccinare de la Școala „Ion Creanga” din Cluj-Napoca, Cițu a spus ca Romania incepe sa aiba dozele de vaccin anunțate pana acum și ca in urma discuțiilor cu reprezentanții HoReCa a reieșit ca aceștia vor sa-și…

- Dan Barna a anunțat miercuri dupa-amiaza ca Alianța USR PLUS nu il mai susține pe Florin Cițu pentru funcția de prim-ministru. Potrivit acestuia, demiterea lui Vlad Voiculescu este o decizie imatura, care ridica semne de intrebare asupra capacitații lui Cițu de a conduce cabinetul. Principalele declarații…