Dragnea vorbește despre banii pe care PSD i-a dat Antenei 3 și RTV: „Uite, am făcut contractul ăsta” Liviu Dragnea, fostul presedinte al PSD, a vorbit in premiera, intr-un interviu acordat unui vlogger din Teleorman, despre contractele de promovare pe care PSD le are cu Antena 3 si Romania TV. Dragnea a acuzat actuala conducere a PSD ca le-a impus celor doua posturi TV sa nu-l mai invite in emisiuni in schimbul banilor livrati de partid. „Ei folosesc o parte din banii astia sa ne blocheze pe la televiziuni, prin contractele pe care le fac. (…) Un partid poate sa faca contracte de promovare a politicii partidului cu orice institutie de presa. In functie de ce buget are partidul si de cat vrea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

