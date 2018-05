Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, din punctul sau de vedere, presedintele in functie se poate implica in campania partidului care il sustine, el facand referire la un proiect privind modificarea unor acte normative in materie electorala. "Eu le-am spus colegilor mei punctul meu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat proiectul PSD care modifica legea privind alegerea presedintelui, afirmand ca articolul care ar permite campania electorala in scoli este menit sa-i faca pe copii "sa stea in cap". Orban le recomanda social-democratilor "sa nu se atinga de copii", deoarece…

- Ca presedintele Klaus Iohannis a intrat intr-o noua etapa a mandatului sau, daca nu cumva chiar in campania electorala, nu se mai poate contesta. Intr-adevar, de cateva zile agenda presedintelui pare sa fie mult mai incarcata. Ea cuprinde o serie de iesiri publice punctuale, cu tinte foarte precise.…

- Premierul Viorica Dancila sustine intr-o emisiune televizata ca Liviu Dragnea ar putea fi candidatul cu care PSD va merge in alegerile prezidentiale din 2019. "In ceea ce priveste alegerile, avem doua randuri de alegeri: europarlamentare si prezidentiale. E normal ca un partid sa se gandeasca , sa…

- Informațiile noastre sunt ca data a fost stabilita in 10 martie, iar locația, la Sala Palatului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana trecuta ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat pe 10 sau…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a opus in ședința Biroului Permanent Național al partidului, din 12 februarie, adoptarii unei poziții oficiale a PSD cu privire la revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA.Codrin Ștefanescu a povestit pentru „Evenimentul zilei”, ca in timpul ședinței…