Temele de discuție au avut in vedere componenta de cooperare in sectorul energetic din cadrul Parteneriatului Strategic dintre Romania și SUA. Intrevederea președintelui Camerei Deputaților cu secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii a constituit o oportunitate de evidențiere a potențialul ridicat al cooperarii romano-americane in domeniul energiei, in cadrul Parteneriatului Strategic.

”Este necesara adaptarea strategiei și politicilor naționale pentru a raspunde atat cerințelor de securitate, cat și celor de mediu, precum și nevoilor investitorilor și participanților…