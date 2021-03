Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, a fost carantinat de trei ori in trei luni, deși a fost infectat cu COVID-19 și apoi declarat vindecat. Adina Anghelescu a prezentat, la Antena 3, informațiile obținute de la Autoritatea Naționala a Penitenciarelor.

- Proiectul de lege inițiat in 2018 de foștii lideri PSD-ALDE Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu privind declasificarea hotararii CSAT in baza careia s-au incheiat protocoalele dintre SRI si justitie, precum si revizuirea sentințelor in care au fost administrate probe obținute prin respectivele…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a anuntat ca a anulat ordinul de detasare la Directiile de Sanatate Publica pentru medicii si asistentii scolari si acestia vor reveni de luni in cadrul unitatilor de invatamant unde activeaza. „Vineri am anulat ordinul de detasare la…

- Judecatoria Sectorului 5 a admis vineri o cerere depusa de Liviu Dragnea si a obligat conducerea Penitenciarului Rahova sa ii permita fostului lider al PSD sa presteze in penitenciar „activitati lucrative cu caracter gospodaresc”. „In temeiul art. 56 din Legea nr. 254/2013, admite contestatia formulata…

- Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, s-a vindecat de COVID, dar are dureri mari la coloana, susține fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu. „Starea sa de sanatate nu s-a ameliorat. A scapat de Covid, dar are dureri mari la coloana. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au…

- „Sistemul administratiei penitenciare asigura aplicarea cadrului legal in materia asistentei medicale, a tratamentului, ingrijirilor si medicamentelor, in mod unitar, pentru toate persoanele custodiate”, a transmis ANP. Cel puțin șase victime confirmate in urma cutremurului din CROAȚIA. Printre ele…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a declarat, marti, la Antena 3, ca fostului sef al PSD i se refuza proceduri medicale și ar fi torturat in inchisoare. In replica, Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a transmis, marti, precizari cu privire la acuzațiile facute de partenera lui Dragnea,…