Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu are argumente sa spuna ca plangerea penala facuta de Ludovic Orban pe numele premierului are o legatura cu prelungirea mandatului sefului DIICOT Daniel Horodniceanu, dar nu are nici contraargumente sa afirme ca nu e adevarat. "Eu nu pot sa aduc argumente in sprijinul acestei idei, am vazut-o vehiculata in spatiul public si trebuie sa recunosc sincer ca nu am reusit eu sa-mi gasesc contraargumente la acest lucru. Mai spunea cineva, dar nu am vazut asa o reactie rapida si foarte publica din partea Parchetului unde a fost depusa plangerea impotriva…