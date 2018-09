Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca social-democratii demareaza o campanie de strangere de semnaturi pentru modificarea Constitutiei, in sensul implementarii unor schimbari in justitie."Intentionam sa avem o actiune de strangere de semnaturi pentru modificarea Constitutiei exact in…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a participat, la finele saptamanii trecute, la conferintele proiectului de tara „Reintregirea Neamului Romanesc“, organizate de “Actiunea 2012”. Conform acestuia, unul dintre punctele discutate a fost acela al strangerii unui milion de semnaturi pentru modificarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat marți ca referendumul pentru modificarea Constituției, in sensul redefinirii familiei, ar putea avea loc pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ironizat declaratiile presedintelui Klaus Iohannis de la Bruxelles, unde a dat explicatii cu privire la decizia sa de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), spunand ca este doar ipocrizie din partea sefului…

- „Ipocrizie. Cum vorbea acum o luna si ceva, cum vorbea atunci cand a primit cererea de revocare de la ministrul Justitiei si dupa ce a aparut decizia Curtii Constitutionale. Bataie de joc la adresa CCR. A zis ca e o decizie care ridica mai multe probleme decat rezolva, ca trebuie sa o citeasca bine,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca singurul motiv pentru care presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din functie a sefei DNA a fost frica de suspendare. Dragnea spune ca a inteles ca presedintele nu voia sa faca asta, dar are un singur obiectiv,…

- Klaus Iohannis a semnat revocarea Laurei Codruța Kovesi, luni, 9 iulie. Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a anuntat, in urma cu putin timp, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Anuntul vine in contextul in…