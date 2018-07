Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a discutat cu Michael Roth, ministru de stat pentru Afaceri Europene in cadrul Ministerului Federal german de Externe, despre perspectivele si prioritatile Romaniei in exercitiul detinerii, pentru prima data de la aderare, a Presedintiei Consiliului…

- Liviu Dragnea a anunțat ca legea a trecut la Senat, dar va fi modificata total la Camera Deputaților. Conform unor calcule facute de Dragnea, daca s-ar fi votat varianta senatorilor, Romania nu ar mai fi caștigat 40 de miliarde de dolari.”O varianta pentru legea offshore, diferita fața…

- Presedintele Camerei Deputatilor a subliniat ca sectorul energetic este o tema de interes pentru tara noastra si vom continua, pe perioada detinerii presedintiei Consiliului UE, avansarea Agendei comune europene privind energia, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii in regiunea noastra, potrivit…

- ”Vreau sa incep prin a spune ca nu am nimic cu dl Dragnea personal (...). Nu-l cunosc, deci nu pot sa am ceva personal cu dansul. Pe de alta parte, dansul are o functie care inseamna ca e mandatat de poporul roman sa faca niste lucruri pentru poporul roman si eu am o problema cu functia dansului,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat miercuri, 20 iunie 2018, la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, in cadrul careia prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a prezentat stadiul procesului de pregatire si temele de interes care vor sta la baza programului…

- Presedintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, deputatul vrancean Angel Tilvar, a discutat despre investițiile austriece in Romania cu o delegație a Consiliului National al Republicii Austria. Discuțiile au avut loc in cadrul intalnirilor cu delegații straine pentru a pregati Presedintia…

- Benjamin Netanyhu i-a primit, la mijlocul acestei saptamani, intr-o vizita oficiala, pe premierul Romaniei, Viorica Dancila, și pe președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, alaturi de ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu. Vizita a declanșat un scandal fara precedent in Romania, care a culminat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, ca vizita in Israel a premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este plina de ciudatenii, fara mandat si il ingrijoreaza secretomania cu care a fost organizata. ”Cine stie ce intelegeri secrete face domnul…