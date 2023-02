Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul din Gorj a avut 160 de replici, a anunțat Constantin Ionescu, directorul INFP, noteaza Mediafax. Potrivit directorului Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul din Oltenia a avut 160 de replici. Anunțul a fost facut miercuri, dupa pranz, in timpul unei conferințe de presa.…

- Mircea Radulian, cercetator științific la Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat marți, 14 februarie, la Digi 24, ca seismele inregistrate in ultimele doua zile in zona Olteniei, cu magnitudini de 5,2 și 5,7, sunt cele mai mari produse vreodata in aceasta…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania, in regiunea Oltenia, județul Valcea. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul National…

- „Este o zona in care apare activitate la 3-5 ani, apoi dispare. De multe ori sunt cutremure mici, sacaitoare, care au loc uneori 2-3 pe zi. Nu e ceva care sa ridice probleme.Sunt niște falii de suprafața, dar sunt in zona pana in munți. Sunt multe asemenea crapaturi care produc cutremure. Mai regasim…

- Cutremurele care s-au produs in Romania nu au nicio legatura cu cele care au avut loc in Turcia, activitatea seismica din zona Vrancei fiind una normala, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat marți, 7 februarie, ca recentele cutremure din Turcia nu au „nicio influenta” asupra celor din Romania, confirmand astfel declarațiile facute pentru Libertatea de Gheorghe Marmureanu…

- Specialistii Institutului pentru Fizica Pamantului ofera explicatii despre cele doua seisme puternice din Turcia, cu magnitudine de 7.8, respectiv 7.5, aratand ca acestea au fost resimtite in sud-estul Turciei, in Siria, in Liban si Cipru si au fost urmate de 145 de replici. Ei adauga ca falia nord-anatoliana…

- Cinci cutremure s-au produs in Romania, in zona seismica Vrancea, in noaptea de 6 februarie, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In aceeași noapte, un seism de 7,8 grade a avut loc in Turcia. Primul cutremurul a avut loc la adancimea de 20km, cu magnitudinea…