Stiri pe aceeasi tema

- Expertii americani in sanatate i-au avertizat pe americani sa se pregateasca pentru perturbari grave in saptamanile urmatoare, deoarece valul in crestere al cazurilor de Covid-19, din cauza variantei Omicron, pune in pericol activitatea spitalelor, scolilor si altor sectoare cu impact asupra vietii…

- Cel mai mare bilanț zilnic al cazurilor de COVID-19 de la debutul pandemiei de Covid-19 a fost inregistrat, marți, in SUA, cu 512.553 de cazuri noi confirmate, conform datelor centralizate de Johns Hopkins University, informeaza The Guardian, citat de HotNews.ro . Aceasta cifra fara precedent ar putea…

- Șeful echipei de combatere a pandemiei de la Casa Alba, doctorul Anthony Fauci, este convins ca noul coronavirus nu va fi niciodata eradicat și a avertizat ca numarul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 va continua sa creasca in lume, din cauza tulpinei Omicron, informeaza medpagetoday.com și The…

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 va continua sa creasca în întreaga lume din cauza variantei Omicron, a avertizat duminica doctorul Anthony Fauci, șeful echipei de combatere a pandemiei de la Casa Alba, îndemnându-i pe americani sa nu lase garda jos pe motiv ca aceasta…

- Universitatea John Hopkins din Baltimore, care elaboreaza o statistica naționala, a anunțat ca, de la inceputul pandemiei, in Statele Unite, peste 800.000 de persoane au decedat din cauza infectarii cu noul coronavirus. Potrivit AFP, jumatate dintre decese s-au inregistrat sub administrația Trump și…

- Anthony Fauci este un medic renumit și respectat in Statele Unite ale Americii, acesta fiind numit consilier in administrațiile Trump și Biden pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Doctor și imunolog cu origini italiene, Anthony Fauci, in varsta de 80 de ani, a fost una dintre primele persoane din…

- Statele Unite au identificat primul caz de infectie cu noua noua varianta Omicron a coronavirusului, in cazul unei persoane din California, potrivit Reuters. Autoritațile au anunțat ca este vorba de o persoana care s-a intors din Africa de Sud.Persoana confirmata cu noua varianta s-a intors in SUA pe…

- No jab, no job! Lucratorii nevaccinați din Statele Unite se confrunta cu pierderea locurilor de munca pe masura ce mandatele de inoculare curața terenul. Tot mai multe state, orașe și companii importante incep sa aplice vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19. Prețul e mare, angajații iși pierd painea…