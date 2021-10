Stiri pe aceeasi tema

- Cat va mai dura in Romania valul 4 al pandemiei de COVID-19, care a pus cele mai mari probleme tarii noastre? Cand este asteptat varful valului 4, la care nu am ajuns inca, si cand am putea incepe sa vedem o scadere a numarului de cazuri? Dupa varianta britanica, braziliana sau indiana, varianta Delta…

- Specialiștii avertizeaza asupra faptului ca numarul mare de imbolnaviri cu Covid din Romania – in mare parte datorat reticenței stupide și, evident, nejustificate fața de vaccinare ca unica soluție de a ieși din pandemie – cuprinde inclusiv pericolul apariției unei variante romanești a virusului.…

- Trei specialisti in sanatate sustin ca exista riscul ca in Romania sa ne confruntam cu o mutatie a coronavirusului care sa dezvolte o tulpina „romaneasca”, intrucat numarul infectarilor este in crestere iar populatia este preponderent nevaccinata, informeaza SpotMedia. Presedintele grupului de vaccinologie…

- Trei specialiști in sanatate au declarat ca exista riscul ca in Romania coronavirusul sa sufere o noua mutație și sa dezvolte o tulpina autohtona in condițiile unui numar ridicat de infectare intr-o populație preponderent nevaccinata, potrivit SpotMedia , intrucat și precedentele patru variante ale…

- Romania va atinge varful de val pandemic peste doua saptamani și atunci se va ști exact cat de mare va fi creșterea, a declarat medicul Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie. Cifrele vor fi fara precedent, a adaugat el. “Daca numarul bazal de reproducere este peste 1…

- Romania va atinge varful de val pandemic peste doua saptamani și atunci se va ști exact cat de mare va fi creșterea, a declarat la Digi24, medicul Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie. Cifrele vor fi fara precedent, a adaugat el.

- La cercetarea recenta a companiei Pfizer au participat 2.268 de copii de gradinița și școala, iar potrivit rezultatelor, vaccinul anti-COVID ar fi eficient și pentru minorii intre 5 și 11 ani. Publicația Școala 9 a discutat cu Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, despre concluziile…

- Numarul infectiilor cu varianta Delta a coronavirusului, descoperita initial in India, a ajuns la 101 in Romania, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Din cauza variantei Delta au murit 4 persoane, toate nevaccinate. Intre acestea e si un barbat de 35 de ani din judetul Bacau.