- In urma unor dezvaluiri bomba facute ieri, ministrul Sanatații, Victor Costache, A DEMISIONAT. Surse guvernamentale au declarat ca premierul Ludovic Orban i-a reproșat lui Costache licitațiile despre care presa a scris miercuri și care denunțau contractele de zeci de milioane de euro cu ”baieții deștepți…

- Dr. Anca Bertea și-a dat demisia din funcția de director executiv al Direcției de Sanatate Publica. Directoarea demisionara afirma ca la baza deciziei sale sta faptul ca a intalnit un „dezastru” pe care nu-l anticipase in instituție și in starea sistemului sanitar din județ, stare despre care spune…

- Premierul interimar Ludovic Orban a spus, marți seara, in cadrul ședinței Executivului, ca e nevoie ca efectivele de epidemiologi sa fie crescute, solicitand ministrului Sanatații sa angajeze doctori care au aceasta specialitate, anunța MEDIAFAX.„Creșteți efectivele de medici implicați in…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a anuntat miercuri, in comisiile reunite din Parlament, ca autoritatile romane vor primi, ce tarziu pe 12 martie, noi stocuri de dezinfectanti si materiale sanitare necesare gestionarii cazurilor de coronavirus, Costache spunand ca Romania este una dintre…