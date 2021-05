Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei cetațeni romani au fost aleși consilieri de comitat (județ) sau locali in alegerile din Anglia din 6 mai. In aceste alegeri au avut dreptul de a alege și a fi aleși cetațenii Uniunii Europene rezidenți in Regatul Unit. Conform RFI. Alexandra Bulat a fost aleasa consilier județean in…

- Sustinuta de victoria partidului sau la alegerile locale, premierul independent Nicola Sturgeon l-a indemnat sambata pe premierul britanic Boris Johnson sa nu se opuna "vointei" poporului scotian privind un referendum asupra autodeterminarii Scotiei, informeaza AFP preluat de agerpres. Scrutinul…

- Romanca Alexandra Bulat, stabilita in Regatul Unit, a fost aleasa la alegerile locale desfasurate joi consilier de comitat in Cambridgeshire din partea Partidului Laburist, printre prioritatile pe care le va urmari in acest post numarandu-se drepturile imigrantilor si combaterea saraciei in randul…

- O romanca a reusit un rezultat important la alegerile locale din Marea Britanie. Alexandra Bulat a castigat postul de consilier local in Cambridge, dupa ce in Anglia au fost organizate alegeri locale, iar in Tara Galilor si Scotia au fost alegeri parlamentare. De asemenea, scotienii si galezii si-au…

- Romanca Alexandra Bulat a castigat postul de consilier local in Cambridge, dupa ce in Anglia au fost organizate alegeri locale, iar in Tara Galilor si Scotia au fost alegeri parlamentare, anunța Mediafax. Au fost alegeri in tot Regatul Unit. Scotienii si galezii si-au ales parlamentarii, iar…

- Alexandra Bulat este primul roman ales consilier de comitat in Regatul Unit. Tanara romanca de 27 de ani a candidat pe listele Partidului Laburist si s-a clasat pe primul loc in circumscriptia Abbey din orasul Cambridge.

- Romanca Alexandra Bulat candideaza in circumscripția Abbey din orașul Cambridge, capitala comitatului (echivalentul județului) Cambridgeshire din Estul Angliei, din partea Partidului Laburist. Alexandra este absolventa a University College Londra și doctor in sociologie politica al Universitații Cambridge.…

- Alexandru Mirsu a demisionat din calitatea de consilier judetean Intrarea sa in politica a avut loc dupa ce a trecut in rezerva la data de 30 iunie 2020 Mirsu a candidat si a castigat un mandat de consilier judetean din partea PSD, la alegerile locale din 2020Fostul comandant al Fortelor Navale, Alexandru…