- O noua alerta medicala in Bucuresti! Au aparut doua cazuri de difterie cutanata netoxigena. Aceasta afectiune survine in special la persoane din grupuri vulnerabile. Cei doi pacienti au varste de 38 și, respectiv, 40 de ani si au fost internati la Spitalul ”Victor Babes”- din București. Sunt barbați…

- Eveniment In Teleorman, s-au inregistrat 5 cazuri de rujeola, de la inceputul anului. Doua dintre ele, in ultima saptamana a lunii noiembrie / In ce județe sunt cele mai multe cazuri decembrie 7, 2023 10:13 Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național, decizie justificata…

- Rujeola este o boala a copilariei, dar produce o mortalitate care variaza intre 1 si 3 la mie, a declarat ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a incurajat parintii sa isi vaccineze copii, potrivit Agerpres. „Rujeola intr-adevar este o boala a copilariei, dar ea produce o mortalitate care…

- Care sunt cauzele pentru care avem un numar mare de cazuri de rujeola, in Romania? Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului „Matei Bals”, a oferit un raspuns. „Este clar ca lipsa de protectie prin vaccinare ne-a dus la aceasta situatie. In ultimele saptamani am avut o crestere clara, cu…

- In anul 2023 s-au inregistrat 74 de cazuri suspecte din care 66 de cazuri confirmate. Au fost depistate și 2 focare, unul la Aiudul de Sus care s-a manifestat pe parcursul lunilor iunie, iulie și august și in care s-au inregistrat 29 de cazuri și 1 focar la Mihalț care s-a manifestat in lunile iulie…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut primele declarații marți seara, dupa ce Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național, precizand ca in țara noastra exista un trend descrescator al acoperirii vaccinale care se manifesta de mai bine de zece ani și ca instituția pe…

