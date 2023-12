Stiri pe aceeasi tema

- Prof. univ. dr. Monica Luminos, șefa departamentului Pediatrie din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a declarat pentru ziarul Puterea ca toate secțiile sunt ocupate cu copii diagnosticați cu rujeola, in condițiile in care inca nu am ajuns la varful epidemiei. In aceste zile,…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu spune ca nu a fost acordata nicio licența pentru importul de materii prime din Ucraina, din septembrie și pana in prezent. Romania a exportat, in acest an, zece milioane de tone de grau, adica mai mult decat a tranzitat Ucraina prin țara noastra, a declarat ministrul…

- Dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase și Director Medical Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” explica in Adevarul Live ce este protecția dincolo de gripa.

- Dialogurile Puterii va invita la o discuție captivanta alaturi de renumitul avocat Augustin Draghiceanu Babaneacșa despre sporuri, prime sau premii de excelența, adica mijloace de suplimentare a salariului de care se bucura angajații de la stat, nu și romanii care lucreaza in mediul privat și nu au…

- Odata cu apropierea iernii, crește și riscul de gripa, o infecție respiratorie imprevizibila, foarte contagioasa, periculoasa, care, poate provoca decese ca și Covid. Persoanele afectate de gripa au febra (in jur de 39 de grade Celsius), frisoane, starea de oboseala intensa, scaderea poftei de mancare,…

- 63 de studenți de la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” au ajuns la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” cu simptome de toxiinfecție alimentara, a confirmat dr. Adrian Marinescu, directorul medical al institutului. Dupa pranzul și cina de marți (14 noiembrie), mulți studenți…

- Vaccinarea antigripala in 2023-2024: Copiii intre 6 și 18 ani beneficiaza GRATIS de vaccinul antigripal. Cum poate fi obținut de catre parinți Vaccinarea antigripala in 2023-2024: Copiii intre 6 și 18 ani beneficiaza GRATIS de vaccinul antigripal. Cum poate fi obținut de catre parinți​ Vaccinarea antigripala…

- Dr. Adrian Marinescu avertizeaza ca, in lunile decembrie și ianuarie, ne putem aștepta la o intensitate maxima a virozelor respiratorii, ”cand vom avea in circulație, pe langa SARS CoV-2, și virusuri gripale și alte virusuri cu transmitere pe cale respiratorie”. In prezent, se inregistreaza o creștere…