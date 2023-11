Dovezi care arată că Omniasig își bate joc de clienți! ASF a reacționat firav Austriecii de la Omniasig sunt lideri pe piața autohtona de asigurari CASCO, insa serviciile lor lasa de dorit pentru ca se inmulțesc plangerile la adresa acestora. Liderul pieței de asigurari CASCO din Romania, austriecii de la Omniasig Vienna Insurance Group, pune bețe in roate clienților sai, fie prin amanarea plații daunelor, sau plata parțiala a lor, invocand tot felul de motive, fie prin impunerea de francize pentru orice dauna, crescand foarte mult cheltuielile cu asigurarile ale clienților. Piața este plina de plangeri, nemulțumiri și povești in care austriecii sunt acuzați ca nu se comporta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

