Vaccinarea anti-COVID-19 este o procedura sigura pentru femeile insarcinate si nu poate fi asociata cu riscuri mai mari de complicatii medicale, potrivit unui studiu publicat joi de Agentia britanica pentru siguranta sanatatii (UKHSA), ai carei reprezentanti le-au indemnat pe femeile care se pregatesc sa devina mame sa se vaccineze impotriva noului coronavirus, informeaza Reuters.

Datele obtinute in conditii reale in urma desfasurarii campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din Marea Britanie sprijina concluziile formulate de studii realizate in alte tari, potrivit carora vaccinurile anti-COVID-19…