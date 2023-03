O echipa de cercetatori ruși, cunoscuta sub numele de Grupul Kosmopoisk, care investigheaza OZN-urile și activitațile paranormale, susține ca a gasit un șurub de un inch incastrat in interiorul unei roci vechi de 300 de milioane de ani. Ei spun ca șurubul ramane o forma straveche de tehnologie care dovedește ca extratereștrii au vizitat Pamantul cu milioane de ani in urma.

Oamenii de știința ruși au descoperit, din intamplare, ciudatul artefact in timp ce analizau craterul format dupa caderea unui meteorit in regiunea Kaluga. Pe fundul craterului au gasit un obiect misterios, asemanator cu un…