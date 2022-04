Stiri pe aceeasi tema

- Se scriu și se traiesc, cu tristețe și cu o tot mai ascunsa-n cuvinte nerostite ingrijorare -vedem, bucați de istorie, in fiecare zi. Intr-un veac care s-ar fi visat al comuniunii, și al comunicarii, și al cuminecarii neoprite. Traim zile de razboi. Și, Doamne, tare mai ranește cuvantul acesta cand…

- Un soldat ucrainean, aflat in razboi, a transmis un mesaj emoționant pentru romanii care ajuta refugiații din Ucraina. Militarul este profund recunoscator poporului roman pentru ajutorul acordat și pentru faptul ca romanii gazduiesc femei și copii.

- "Numarul mari de victime e datorat și modului cum lupta rușii, combinat cu modul in care ucrainenii organizeaza ambuscade", spune Hertling, intr-un șir lung de postari pe contul sau de Twitter. "Fiecare soldat ucrainean are asupra sa, pe umar, un mijloc portabil de lupta antitanc. Astfel, fiecare soldat…

- Groaza și teama pe strazile din Ucraina! In urma cu puțin timp, invadatorii ruși l-au ucis pe primarul orașului ucrainean Hostomel. Youri Prilipko a fost impușcat mortal in momentul in care a ieșit din adapost pentru a imparți persoanelor nevoiașe alimente de baza. Alți doi prieteni care il insoțeau…

- Un dialog halucinant s-a purtat, in Ucraina, intre un șofer ucrainean și un militar rus de pe un tanc. Militarul rus facea parte din echipajul tancului. Tancul facea parte dintr-o coloana militara a Rusiei, care era staționata pe partea dreapta a unui drum. Șoferul urainean, care vine din sens opus,…

- Un soldat ucrainean a murit dupa s-a aruncat in aer pe un pod pe care se oferise voluntar sa il mineze pentru a opri inaintarea coloanei de tancuri. „In aceasta zi dificila pentru țara noastra, cand poporul ucrainean lupta cu ocupanții ruși din toate direcțiile, unul dintre cele mai grele locuri de…

- Un soldat din Garda Naționala a Ucrainei a ucis cu brutalitate 4 militari și o femeie civil. In urma atacului au fost declanșate mai multe speculații ca ar putea fi o implicare a Rusiei și ca atacatorul ar fi un separatist.

