- Doua Turnee de poveste la Festivalul Internațional “Enescu și muzica lumii” de la Sinaia Un artist, un pian și un țambal – 18 august și Violoncellissimo – 26 august Binecunoscutul ansamblu Violoncellissimo va susține, vineri, 18 august, de la ora 19:00, in Parcul Dimitrie Ghica din Sinaia, un concert…

- Festivalul Internațional “Enescu și muzica lumii” revine in 2023 la Sinaia cu ediția a 24-a, in care concertele in aer liber vor alterna intre 8 si 31 august cu cele in interior, principala sala fiind Casino-ul Sinaia, fara a renunta la evolutiile in spat

- Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a prezentat azi harta viitoarei autostrazi Ploiești-Brașov. ”Am avizat astazi in CTE – #CNAIR varianta finala de traseu pentru #autostrada #Ploiești – #Brașov ! In lungime totala de 112,7 km (cu sectorul #Cristian – #Rașnov ) aceasta autostrada va avea 12 noduri rutiere,…

- Vesti triste pentru iubitorii de muzica populara, din Romania. Indragitul solistul aradean de muzica populara, Aurel Ungur, a murit, la varsta de 58 de ani. Vestea a cazut ca un trasnet, mai ales ca aseara, Aurel Ungur a cantat alaturi de formația sa, printre care și saxafonistul Dorin Gandi. Au curs…

- Artistul de muzica populara Petrica Vița a murit astazi, la șase ani de cand a fost diagnosticat cu cancer de piele. De atunci, Petrica Vița s-a aflat sub tratament, insa, recent, boala s-a agravat și familia cerea ajutor pentru un tratament in Viena, care le dadea tuturor speranțe. Din pacate, maestrul…

- Wekeend-ul trecut, clasa de canto muzica ușoara de la Romantic ART Music School – Suceava, a participat la Festivalul Internațional de Muzica, Teatru și Dans „Neghinița” din Bacau care și-a desfașurat cea de-a XIII-a ediție, cu un numar de 16 elevi cu varste cuprinse intre 6 – 12 ani. In competiție…

- DAC Music Performance, entitate norvegiana condusa de pianistul de origine romana Dragoș Andrei Cantea, alaturi de Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Industrii Creative ca parteneri, organizeaza evenimentul „Vocal Nordic Intermezzos. Grieg, Enescu și Prietenii”, o producție interdisciplinara…