Stiri pe aceeasi tema

- Doua trenuri de pasageri s-au ciocnit in zona garii principale din orasul austriac Salzburg, in urma accidentului fiind ranite cel putin 50 de persoane, informeaza presa locala citata de realitatea.net. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 4.46 (ora Romaniei, ...

- Doua trenuri s-au ciocnit in gara din Salzburg și zeci de pasageri au fost raniți in urma coliziunii. Accidentul s-a produs vineri dimineața in gara centrala din orașul austriac, scrie presa internaționala, potrivit Libertatea.ro.

- Opt cetateni romani au fost raniti usor in urma unui accident produs duminica pe Aeroportul international ''Ferenc Liszt'' din Budapesta, in care au fost implicate doua microbuze care transportau pasageri, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. ''Ambasada Romaniei la Budapesta are in atentie accidentul…

- Opt cetateni romani au fost raniti usor in urma unui accident produs duminica pe Aeroportul international ''Ferenc Liszt'' din Budapesta, in care au fost implicate doua microbuze care transportau pasageri, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. ''Ambasada Romaniei la Budapesta…

- Mai multi romani implicati intr-un accident produs pe Aeroportul din Budapesta. Doua autobuze s-au ciocnit Opt cetateni romani au fost raniti, duminica, in urma unui accident produs intre doua autobuze pe aeroportul Liszt Ferenc din Budapesta, relateaza MTI. In total, zece persoane au fost implicate…

- Accident cu trei autobuze in Satu Mare. Patru persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs pe o strada din Satu Mare, in care au fost implicate trei autobuze. Polițiștii susțin ca incidentul s-a produs din cauza nerespectarii distanței in mers. Șoferii celor trei autobuze implicate…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual.…