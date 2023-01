Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat impotriva utilizarii a doua siropuri indiene pentru tuse, considerate responsabile pentru moartea a cel putin 20 de copii in Uzbekistan, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Supa la plic are pana la 10 E-uri si pana la 12,8 grame de sare, cu 156% mai mult decat doza zilnica recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit un studiu realizat de InfoCons, pe baza etichetelor produselor tip supa la plic ce se regasesc pe piata din Romania, se arata intr-un comunicat…

- China a incetat sa mai publice date zilnice despre numarul de cazuri de infectare cu coronavirus și a anunțat doar 22 de decese din cauza Covid in decembrie, dar moartea unei cantarețe de opera de 40 de ani și altor figuri publice a provocat teama in randul populației care incepe sa se indoiasca de…

- O noua varianta a SARS-COV-2 starnește ingrijorare. A devenit tulpina dominanta de coronavirus in Statele Unite. La momentul actual, este prezenta in cel puțin alte 28 de state, spun specialiștii de la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), condusa de Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce este varianta Kraken…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) au facut apel la vigilenta in contextul unei cresteri a numarului de cazuri de imbolnavire grava la copii in urma infectarii cu streptococul de grup A, conform unei declaratii comune ce a fost publicata…

- Noul vaccin dezvoltat impotriva malariei, denumit RTS,S, va fi distribuit pe scara mai larga incepand cu sfarsitul anului viitor, protejand astfel milioane de copii in tarile in care aceasta boala este cel mai des raspandita, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza DPA.…

- Cel puțin 199 de oameni, mulți dintre ei copii mici, au murit din cauza unor leziuni la nivelul rinichilor in luna august, cauzate de un sirop de tuse, fapt care a determinat rudele sa dea in judecata atat guvernul, cat și compania care furniza medicamentul, scrie The Guardian . AFP, care a relatat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a subliniat luni necesitatea de a nu lasa garda jos intr-o perioada in care numarul cazurilor de COVID-19 si cel al cazurilor de gripa au inceput sa creasca in Europa, invocand exemplul poliomielitei pentru a justifica necesitatea vaccinarii, informeaza AFP.