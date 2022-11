Potrivit unui anunt al ANSVSA, este vorba despre Pilos Iaurt natur 3.5% grasime, 1 kg Producator: Friesland Campina, Nr. Lot: 10B42B5-10; 10B429N-10 Termen de valabilitate: 15.12.2022. ”Suspiciune de contaminare cu corp strain – masa plastica de 0.2 – 0.5 mm”, se arata in anunt. De asemenea, este vizat de retragere, produsul Pilos Iaurt natur 1.5% grasime, 1kg Producator: Friesland Campina Nr. Lot: 10B3FH8-10 Termen de valabilitate: 12.12.2022, care are aceeasi problema. Produsele pot fi returnate in orice magazin Lidl, iar contravaloarea acestuia va fi restituita fara a fi necesara prezentarea…