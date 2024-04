Are 60 de ani și e Miss Buenos Aires! „Frumusețea nu are termen…

Alejandra Marisa Rodriguez are 60 de ani. Aceasta este de profesie avocat și jurnalist. Ea a demonstrat ca varsta chiar este doar un numar. Dupa ce și-a adjudecat titlul de Miss Buenos Aires, caștigand la 60 de ani concursul de frumusețe, Alejandra Marisa Rodriguez s-a calificat pentru finala concursului național de frumusețe Miss Argentina. Anul trecut s-a decis eliminarea limitei de varsta (impusa din 1958), astfel ca toate persoanele interesate au putut participa la acest concurs in acest an. Iar Alejandra Marisa, de 60 de ani, și-a facut curaj și s-a prezentat la preselecții, trecand cu brio…