Stiri pe aceeasi tema

- Alejandra Marisa Rodriguez, avocata și jurnalista in varsta de 60 de ani, din Buenos Aires, a caștigat de curand titlul de Miss Buenos Aires și astfel s-a calificat la concursul național de frumusețe Miss Argentina, scrie digi24.ro .

- Alejandra Marisa Rodriguez, avocata și jurnalista in varsta de 60 de ani, din Buenos Aires, a caștigat de curand titlul de Miss Buenos Aires și astfel s-a calificat la concursul național de frumusețe Miss Argentina.

- In varsta de 36 de ani si 321 de zile si inca lider al clasamentului ATP, Sarbul Novak Djokovici a devenit cel mai in varsta jucator care ocupa locul 1 in circuitul masculin, scrie news.ro .

- Lara Gut-Behrami a castigat vineri, pentru a cincea oara, titlul sezonului de Cupa Mondiala la super-G, dupa ce s-a clasat pe locul sapte in cursa finala castigata de campioana olimpica din 2018, Ester Ledecka, relateaza AP, potrivit news.ro. Gut-Behrami, in varsta de 32 de ani, avea nevoie sa termine…

- Camera Deputatilor a aprobat, luni, modificarea Regulamentului forului legislativ, astfel incat, pana la constituirea structurilor de conducere ale Camerei, lucrarile de plen sa fie conduse de deputatul cu cel mai mare numar de mandate parlamentare exercitate si nu de cel mai in varsta, cum este acum,…

- Un bunic in varsta de 70 de ani din China uimește prin felul in care arata și prin modul in care se antreneaza. Zou Heping este septuagenarul care demonstreaza ca varsta este doar un numar, atunci cand iți dorești sa duci un stil de viața activ și sanatos. ...

- Guinness World Records i-a retras unui caine, post-mortem, titulatura de ”cel mai batran caine din lume”, din cauza unei dispute privind varsta sa reala, relateaza BBC. Guinness World Records (GWR) a declarat ca nu are nicio dovada ca patrupedul, care a murit anul trecut, era atat de batran pe cat…

- Baza 42 Comunicații și Tehnologia Informației ,,General de Divizie Traian Moșoiu” Rașnov face angajari . Baza militara 42 Comunicatii si Tehnologia Informatiei „General de divizie Traian Mosoiu” Rasnov angajeaza soldati gradati profesionisti. Dorești sa lucrezi in domeniul militar? Baza 42 Comunicații…