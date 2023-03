Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente s-au produs astazi pe autostrazile din vestul țarii, a transmis Direcția Regionala Drumuri și Poduri Timișoara. Astfel, pe autostrada A1, la kilometrul 409, pe raza localitații hunedorene Ohaba, sensul de mers spre Deva, s-a produs o acroșare intre doua microbuze, care au lovit și parapetul…

- Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata astazi, in jurul orei 12:30, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe raza comunei Pui (DN 66, județul Hunedoara). Polițiștii care au ajuns la locul accidentului au constatat ca un șofer, care era singur in autovehicul, a fost ranit dupa ce s-a rasturnat…

- Operatiune de detonare a unor stanci, langa sosea, in vestul tarii. Vineri, 17 februarie, pe DN 57 in zona Berzasca, jud. Caraș-Severin, va avea loc o noua operațiune de detonare a rocilor instabile din versantul stancos.

- O femeie a fost ranita usor dupa ce masina pe care o conducea a fost acrosata de un alt autoturism in municipiul Arad. Victima a fost transportata la spital pentru a primi ingrijiri daca e cazul. Accidentul de azi a fost raportat in jurul orei 16. Din primele cercetari ale politistilor rutieri a reieșit…

- Traficul este blocat pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului, in județul Hunedoara, din cauza zapezii cazute de pe versant pe șosea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera este blocata in județul Hunedoara, pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului,…

- O femeie de 37 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, produs vineri pe DN 66, in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DN 66, in localitatea Ciopeia. Din cercetarile preliminare, polițiștii au stabilit…

- Un șofer a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi intre doua mașini pe DN 74, in județul Hunedoara. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 74, la ieșirea din localitatea Mihaileni catre Brad. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar…

- Un nou accident in vestul tarii in acest weekend. Un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz pe raza orasului Pecica, in judetul Arad. Pompierii si mai multe echipaje de salvare au intervenit. Accident rutier fara descarcerare in orașul Pecica (DN 7 sub podul de la A1), in care au fost implicate…