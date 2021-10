Două școli din Dolj își închid porțile pentru activitățile față în față ISJ Dolj a avut noi solicitari de la școli sa treaca activitatea fața in fața online. In prezent sunt 11 școli ai caror elevi invața online. Liceul ”Voltaire” din Craiova a revenit de ieri la activitatea fața in fața. Cele doua unitați școlare care au cerut sa treaca toate activitațile online sunt Școala Teasc și Școala Leșile. Elevii vor desfașura activitați online timp de 14 zile. Sunt 11 școli care invața online. Elevii unui liceu s-au intors de ieri in clase. ”Liceul Voltaire a trecut in scenariul 1”, a precizat Nicoleta Lițoiu, purtator de cuvant in cadrul ISJ Dolj. Școlile pot solicita sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social Liceul Teoretic „Al. D. Ghica” și Școala „Mihai Eminescu” din Alexandria invața in sistem online octombrie 18, 2021 20:53 Doua unitați de invațamant din Alexandria au trecut la sistemul de invațare online, prima dintre ele fiind Liceul Teoretic „Al.D. Ghica”,…

- In ultimele trei zile, noua unitați școlare din Craiova și județ au solicitat sa iși desfașoare activitatea didactica doar online. Practic, in fiecare zi au fost cate trei unitați școlare care au cerut suspendarea activitaților cu prezența fizica in clase a elevilor. In majoritatea cazurilor, școlile…

- Alte 30 de unitati de invatamant din Capitala au suspendata activitatea cu prezenta fizica si intra in online, a anuntat joi Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. Ultimele unitați de invațamant care trec integral online sunt Scoala Gimnaziala „Cezar Bolliac” (Sector 3), Scoala Gimnaziala…

- Colegiul National „Craol I” si Gradinita „Tudor Vladimirescu” suspenda total activitatea fata in fata pentru urmatoarele 14 zile. Totodata, Colegiul National „Fratii Buzesti” suspenda total activitatea cu elevii doar pe 15 octombrie, pentru ca se desfasoara concursul directorilor, iar pentru urmatoarele…

- Liceul „Voltaire” din Craiova va trece toate clasele online, pentru ca deja jumatate dintre clase invata in acest sistem. Practic, Liceul Voltaire trece in scenariul 2, conflorm noului ordin comun. Propunerea Liceului „Voltaire” de a-si desfasura intreaga activitate de predare online pentru 14 zile…

- Autoritațile locale din Hațeg anunța ca activitatea unei gradinițe din localitate a fost suspendata din cauza faptului ca aici a fost confirmat un caz de coronavirus. Activitatea va trece in mediul online. „Va aducem la cunoștința ca, conform Hotararii nr.129 din 20.09.2021 a Comitetului Judetean…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a publicat locurile ramase libere la liceele din Craiova pentru a doua etapa de admitere. In Craiova si judet au mai ramas 233 de locuri libere la invatamantul de masa. La acesatea se adauga locurile pentru elevii cu CES (cerinte educationale) si cele pentru rromi…

- Topul celor mai bune 10 licee din țara, dupa media de intrare la repartizarea computerizata la liceu, este deschis de Colegiul National „Sfantul Sava” din București, cu ultima medie de admitere 9,84 pentru cei 26 de elevi de la clasa de matematica-informatica (Bilingv: limba engleza), potrivit datelor…