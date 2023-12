Două persoane în stop cardiac după un accident în Banat Grav accident auto intre doua masini pe DN 58, la ieșirea din Caransebeș spre Reșița. Patru persoane au fost implicate in accident. Pompierii au intervenit si au extras o persoana incarcerata, care, la fel ca o alta victima, se afla in stop cardio-respirator. In urma apelului la 112 a intervenit Detașamentul de Pompieri Caransebeș cu […] Articolul Doua persoane in stop cardiac dupa un accident in Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

