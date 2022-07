Stiri pe aceeasi tema

- Justitia in SUA a condamnat, miercuri, la inchisoare cu executare doi polițiști care nu au intervenit in 2020, atunci cand George Floyd a fost ucis de Derek Chauvin. Judecatorul federal a anuntat pedepse de trei ani de detentie pentru Alexander Kueng, de 28 de ani, si de trei ani si jumatate pentru…

- Justitia marocana a condamnat marti 33 de migranti africani la 11 ani de inchisoare cu executare fiecare pentru "intrare ilegala" in Maroc, dupa o tentativa, soldata cu morti, de intrare in enclava spaniola Melilla la sfarsitul lunii iunie, potrivit avocatului apararii. Fii la curent cu cele…

- Politistul Derek Chauvin a fost condamnat la 21 de ani de inchisoare de justitia federala a Statelor Unite pentru ca l-a sufocat cu genunchiul pe afro-americanul George Floyd. Fostul agent in varsta de 46 de ani fusese deja condamnat pentru crima la 22 de ani si jumatate de inchisoare de catre justitia…

- Politistul alb Derek Chauvin a fost condamnat joi la 21 de ani de inchisoare de justitia federala a Statelor Unite pentru ca l-a sufocat cu genunchiul pe afro-americanul George Floyd, noteaza AFP.

- Curtea de Apel Iasi a decis mentinerea pedepselor cu inchisoarea, cuprinse intre 4 ani si 9 ani si 10 luni, stabilite in prima instanta, pentru noua membri ai unei grupari care isi obligau copiii sa fure in Iasi si in Paris. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Completul de trei judecatori al ICCJ care analizeaza apelurile DNA și ale celor condamnați in mega-dosarul de corupție privind finanțarea campaniei prezidențiale din anul 2009, au anunțat, joi, toate parțile din acest proces sa fie pregatite pentru audieri de inculpați și pledoarii finale. Fii…

- Viceprimarul Mircea Horațiu Nicolaidis va conduce Primaria Sectorului 5 din București, pana la urmatoarele alegeri. Schimbarea are loc dupa ce Cristian Popescu Piedone a fost arestat, primind o pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu exceutare, in dosarul Colectiv.

