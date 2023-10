Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va examina stadiul de punere in aplicare a hotararilor Curții Europene: Romania, vizata și eaComitetul de Miniștri al Consiliului Europei iși va ține reuniunea trimestriala de supraveghere a executarii hotararilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor…

- Se inaugureaza prima pista olimpica de canotaj din Romania cu prilejul Balcaniadei 2023! Competiția se desfașoara pe Lacul Lebada din orașul Pantelimon. Evenimentul se va desfașura pana duminica, 17 septembrie, și este organizat de Federația Romana De Canotaj in colaborare cu Primaria Orașului Pantelimon,…

- Peste 150 de sportivi cu varsta de pana in 18 ani au concurat in weekend la Cupa Internaționala „Black Sea Judo Cup”, ediția 2023.Pe langa judoka din Romania in sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța au participat sportivi din Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Grecia,…

- Datele Organizatiei Internationale pentru Migratie a ONU arata ca de la inceputul anului 2023 și pana acum, peste 2.090 de oameni au disparut in Marea Mediterana in timp ce incercau sa ajunga in UE. Cele mai multe astfel de cazuri au avut loc pe ruta centrala din Mediterana, considerata cea mai periculoasa…

- Saptamana trecuta a avut loc a 8-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor ,,Plaiurile Mioriței”, eveniment organizat de Consiliul Județean, prin Centrul Județean de Cultura și Arta Buzau. Pe scena amenajata in Parcul ,,I.C. Bratianu” au evoluat ansambluri folclorice de dansuri și muzica din Bulgaria,…

- Romania a ocupat locul 7 la Campionatele Balcanice de atletism pentru seniori de la Kraljevo (Serbia), desfasurate sambata si duminica, avand in total 11 medalii, dintre care 3 de aur, 2 de argint si 6 de bronz, anunța Agerpres.Turcia a ocupat prima pozitie in clasament, cu 9-7-8, urmata de Serbia…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Belgia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-14, 25-17), miercuri seara, la Bekescsaba, in ultimul sau meci din Grupa a II-a a Campionatului European de volei feminin Under-17 din Serbia si Ungaria. Tricolorele au cedat dupa 67 de minute si au ocupat ultimul loc, opt, in…