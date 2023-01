Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Ganea (49 de ani), fost mare atacant al echipei naționale, nu este impresionat de transferul lui Alexi Pitu (20 de ani) la Girondins de Bordeaux, ocupanta locului secund in Ligue 2, al doilea eșalon al fotbalului din Franța. „Ganezu” considera ca Farul Constanța putea obține mai mulți bani pe…

- Basarab Panduru nu vede cu ochi buni transferul lui Alexi Pitu la Bordeaux. Fostul internațional roman spune ca liga a 2-a din Franța este puternica și se bazeaza mult pe forța fizica, iar din acest motiv considera ca jucatorul vandut de Gica Hagi va avea viața grea. Farul l-a vandut pe Alexi Pitu la…

- Radu Dragușin are șanse mari sa continue in Italia. Genoa, formație la care este imprumutat de la Juventus, este pregatita sa-l transfere definitiv. Fundașul de 20 de ani a impresionat in Serie B și i-a convins pe oficialii de la Genoa. Radu Dragușin, șanse mari sa continue in Italia: „Vor achita 6…

- Ladislau Boloni a avut prima reactie dupa ce l-a vazut pe Cristiano Ronaldo in tricoul lui Al-Nassr. Antrenorul roman este cel care l-a promovat pe starul fotbalului mondial la prima echipa a lui Sporting Lisabona. A urmat ascensiune fulminanta a atacantului care a castigat de cinci ori Balonul de Aur.…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…

- Ianis Hagi a facut anunțul pe care il aștepta toata lumea! Revenirea internaționalului roman, pe gazon, este foarte aproape. Pe 21 ianuarie 2022, intr-un meci contra celor de la Stirling, Ianis Hagi a suferit o ruptura de ligamente incrucișate, care il ține pe „bara” de mai multa vreme. Ianis Hagi,…

- „Ne e dor de Nicolae Stanciu!”, a fost anunțul facut de Jindrick Trpisovsky. Antrenorul de la Slavia Praga a dezvaluit ca inca ii lipsesc pasele mijlocașului roman, la mai bine de 8 luni de cand acesta s-a desparțit de vicecampioana Cehiei. Nicolae Stanciu a plecat de la Slavia Praga in martie, dupa…

- Ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu la Slavia Praga au fost oferite chiar de agentul mijlocasului roman. Anamaria Prodan sustine ca daca Wuhan Tree Towns il va lasa sa plece pe roman, sunt sanse ca acesta sa accepte oferta cehilor. Fosta echipa a lui Stanciu ii ofera un salariu anual…