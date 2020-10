Stiri pe aceeasi tema

- Monica Boseff intra sigura pe ea in sala de tribunal plina ochi. Are o privire de iti ingheata sangele. In stanga si in dreapta ei pasesc doi barbati. In spatele Monicai, in sir indian, intra cinci fete. Toate sunt victime ale traficului de persoane – iar cazul lor e unul dintre putinele cercetate de…

- In ziua in care Romania a atins un nou record de infectari, 2.343 de persoane infectate, 53 de decese și 571 de persoane la terapie intensiva, președintele Klaus Iohannis le-a transmis un mesaj de insanatoșire lui... Donald Trump și soției acestuia, Melania, dupa ce au anunțat ca au Covid-19. Niciun…

- 1 octombrie este Ziua Varstnicilor, a tuturor celor carora le datoram viața, pe care ar trebui sa ii onoram nu din obligație sau pentru ca așa a decis ONU. La nivel mondial, aproximativ 700 de milioane de persoane au peste 60 de ani. Estimarile arata ca pana in 2050, vor fi 2 miliarde de persoane care…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de joi, o serie de percheziții pe raza municipiului Campia Turzii la o grupare de proxeneți.”La data de 20 august, a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii, cu sprijinul polițiștilor Secției 4 Poliție Rurala și Serviciului pentru…