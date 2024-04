Două medalii pentru CS Petrolul • Zeci de floretiști din Romania, Bulgaria și Spania la Memorialul „Ștefan Moldanschi”, ediția a VII-a La Ploiești s-a desfașurat concursul de scrima Cupa ”Ștefan Moldanschi”, competiție deschisa micilor floretiști la trei categorii de varsta- U11, U13 și U15- atat la feminin, cat și la masculin. La concurs, organizat de Clubul de Scrima Petrolul Ploiești și Federația Romana de Scrima, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, au participat zeci de floretiști din Romania, Bulgaria și Spania. Pentru clubul ploieștean, au adus medalii doi sportivi, la MASCULIN U11 Andrei Martișca (CS Petrolul Ploiești)… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Rugby a anunțat ca noua ediție a primei ligi va fi compusa din șase echipe. Este vorba despre SCM USV Timișoara – bronzul editiei precedente, CSM Știința Baia Mare – vicecampioana, CSU ELBI Cluj și trei formații din București, campioana Dinamo, Steaua și Rapid. Prima etapa din Liga…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 11 - 17 martie, 49,2% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Constanta, Prahova si Timis, potrivit Agerpres. In aceasta perioada, au fost inregistrate 451 de cazuri noi de persoane…

- FCU Craiova nu a reușit sa contabilizeze niciun punct din deplasarea de la Arad, UTA caștigand duelulde sambata cu 3-2. Partida de pe stadionul „Francisc Neuman“ a contat pentru etapa 2, penultima din campionatul regular al Superligii. In urma acestui rezultat, FCU ocupa un loc de baraj, in timp ce…

- Incidenta infectiilor respiratorii in saptamana 19 – 25 februarie a avut un trend descrescator fata de saptamana anterioara si s-a situat sub nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane, iar activitatea gripala a avut o intensitate medie, raspandirea geografica a circulatiei virusurilor gripale mentinandu-se…

- Pe fondul disensiunilor existente in sanul organizației AUR locale de la Turda, unde Dan Grigoriu (președintele AUR Turda) și Adrian Nap (consilier PMP Turda, inca neinscris in AUR) iși disputau candidatura pentru funcția de primar, TurdaNews a inițiat un sondaj, la care se pare ca au raspuns doar fanii…

- Biserica facatoare de minuni se afla intre orașul Carei și localitatea Petrești, in județul Satu Mare. Mai exact, la o distanța de aproximativ 620 de kilometri de București, 170 de kilometri de Cluj și la puțin peste 270 de kilometri de Timișoara. The post Lacaș de cult Biserica din mijlocul pustietații…

- Luna Ianuarie e aproape de final, iar in luna Februarie, elevii se vor putea bucura de inca o vacanța și anume, vacanța de schi. Vacanța de schi este stabilita de fiecare inspectorat școlar, in funcție de consultarile cu parinții, elevii și partenerii instituționali. Perioada in care poate fi stabilita…

- La 20 ianuarie 2014, un tragic accident aviatic s-a produs in Muntii Apuseni. Un avion usor, de mici dimensiuni, care transporta o echipa medicala, s-a prabusit in zona varfului Petreasa, la limita dintre judetele Cluj si Alba. Aeronava apartinea Agentiei Nationale de Transplant si se indrepta catre…