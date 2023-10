Două localități din Egipt, lovite de rachete Forțele de aparare israeliene au desfașurat in ultima noapte o noua operațiune in Fașia Gaza. Doua rachete au atins localitați din Egipt, iar una dintre ele se pare ca a lovit o unitate medicala dintr-o stațiune egipteana de la Marea Roșie, in apropierea graniței cu Israelul. Potrivit presei din Egipt, in urma atacului au fost ranite șase persoane. Incidentul survine in contextul in care Hamas a revendicat saptamana aceasta un atac in aceasta zona, pe teritoriul israelian de-a lungul graniței. De asemenea, Pentagonul a anunțat ca armata americana a efectuat ieri lovituri in estul Siriei asupra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

