Stiri pe aceeasi tema

- ”In interiorul UE, dedicarea blocului fața de valori este cu jumatate de masura”, scrie Financial Times intr-un articol in care critica lașitatea Uniunii Europene de a acționa contra regimurilor din Romania și Ungaria, potrivit HotNews.ro. ”In acest weekend, zeci de ...

- Ciprian Romascu are 37 de ani, este din Galati si este cunoscut pentru „afacerile” lui din lumea interlopa, legate de traficul de droguri si de persoane. Catre finalul lui 2018 el va fi trimis in Romania, unde exista mai multe anchete penale in curs in care figureaza ca suspect.

- Datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), arata ca Cehia, Romania, Portugalia si Polonia inregistrau anul trecut cea mai ridicata rata a angajarii in randul migrantilor nascuti in afara Uniunii Europene. In 2017, rata angajarii persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64…

- Anuntul a fost facut de noul director al companiei, Bogdan Grecu, care a precizat ca este al saselea an consecutiv in care combinatul face o astfel de donatie. Echipamentele donate sunt, toate, noi si de ultima generatie.

- Romania a disparut de pe tablourile principale de la Wimbledon.Mihaela Buzarnescu si Irina Begu au fost eliminate, ieri, in sferturile de finala ale probei de dublu feminin de la Wimbledon. Ele au pierdut, greu, partida cu perechea Nicole Melichar/Kveta Peschke (SUA/Cehia) , scor 7-5, 4-6, 4-6.…

- Agricultura romaneasca nu sufera doar din cauza vremii, ci si din lipsa oamenilor harnici. Fermierii gasesc cu greu lucratori si risca sa ramana cu recoltele in camp. Cei care nu vor să ajungă în această situaţiile au mărit salariile. În vestul ţării, de…

- Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului inregistrata in UE din august 2008. In zona euro, rata somajului s-a mentinut la 8,4% in mai, la fel ca in aprilie, dar in scadere fata de 9,2% in perioada similara din 2017. Este cel mai redus nivel inregistrat in zona euro din decembrie 2008.Eurostat…

- Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, Cristian Dumitrescu, s-a intalnit cu Michele Ramis, ambasadorul Republicii Franceze in Romania, aflata intr-o vizita de prezentare, in cadrul discutiilor fiind abordate aspecte ce tin de preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului…