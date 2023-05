Două femei au căzut în lacul Snagov de pe skijet. Una dintre ele a fost dată dispărută Doua femei au cazut in lacul Snagov de pe skijet. Una dintre ele a fost data disparuta, iar acum salvatorii au chemat inclusiv echipaje de scafandri la fața locului. Conform martorilor, cei care au salvat-o pe prima fata au fost mai mulți cetațeni curajoși, insa a doua fata e de negasit. Doua femei au cazut in lacul Snagov de pe skijet Conform Antena 3, cele doua femei se plimbau pe lacul Snagov cu skijet-urile. Femeile aveau 41 și 27 de ani și au decis sa se plimbe pe skijet dupa ce au participat la o petrecere. Deși femeia de 41 de ani a fost salvata de martori, tanara in varsta de 27 de ani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

