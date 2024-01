Două defibrilatoare automate vor fi montate în Piteşti, în locuri publice. Argeşenii, pregătiţi să acorde primul ajutor Fundația Leul Albastru a susținut, cu sprijinul Fundației Orange, 11 cursuri de pregatire pentru acordarea primului ajutor in situații de urgența și 3 ateliere privind pregatirea pentru calamitați, prevenirea și intervenția in incidente provocate de dezastre naturale 200 de persoane au fost certificate in acordarea primului ajutor și alte peste 200 au invațat despre dezastrele naturale 2 defibrilatoare automate externe vor fi montate in județul Argeș 11 cursuri. 200 de participanți. 200 de evaluari. 200 de kituri ale salvatorului. Peste 150 de certificate de absolvire. 10 voluntari ai Fundației… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

