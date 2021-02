Două comedii și o reprezentație despre îndrăzneala de a visa, spectacolele teatrului ploieștean la acest sfârșit de săptămână N. D. Pentru acest sfarșit de saptamana, actorii ploieșteni invita publicul sa vizioneze doua spectacole de comedie care au in prim plan pregatirile de nunta a doua tinere ce au aspirații diferite, dar care impartașesc un scop similar, respectiv o viața petrecuta impreuna cu soțul ideal. Totodata, cei mici se pot bucura de doua reprezentații considerate a fi cu talc, despre indrazneala de a visa. Astfel, pe 19 și 20 februarie,de la ora 19:00, in sala Teatrului Toma Caragiu va putea fi vazuta piesa ”Cuscrii din Tirana”. Regia aparține lui Dragoș Campan, in distribuție fiind Cristina Moldoveanu,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

