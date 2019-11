Stiri pe aceeasi tema

- Dependența de cumparaturi online ar trebui recunoscuta drept boala mintala, susțin psihoterapeuții. Cercetatorii spun ca pot identifica simptome și caracteristici distincte ale afecțiunii și spun cum afecteaza mintea, scrie a1.ro.

- Exista și renovari fericite. Cum sa-ți faci viața mai ușoara cu garanția #zerogriji. Renovarea sufrageriei. Poate unul dintre cele mai grele proiecte de care te-ai apucat vreodata. Un fel de BAC al vieții de adult. Bine, poate in cazul tau nu e sufrageria, ci e baia, dar știi bine despre ce vorbim.…

- Nexstar Media Group, cel mai mare furnizor de știri locale din SUA, a facut un test pentru a vedea ce se intampla daca timp de o luna nu mai folosește tehnologiile Google care plaseaza reclame pe site-urile sale, transmite publicația Washington Post, potrivit Mediafax.Veniturile din publicitate…

- Magazinul online Mahoni.ro ofera multe optiuni de jachete dama si in general imbracaminte de dama. Jachete dama in stilul strict, jachete sport, din denim, fas, piele ecologica, fiecare fashionista isi va gasi o optiune pe gustul ei. Imbracamintea de dama pe care o gasesti in magazinul online, iti permite…

- Reprezentanții agenției spun ca aceasta campanie vine pe fondul unei ușoare revigorari a activitații de transplant, iar informațiile tendențioase propagate mai ales in mediul online fac mult rau pacienților. In ultimele zile, in spațiul public, cu precadere in mediul online, circula din nou o serie…

- EvaSins lanseaza un model revoluționar de a-ți gasi perechea pe baza celor 7 pacate capitale. Unic in Romania și in lume. Fie ca ești in cautarea unei persoane care sa arate foarte bine, sau a unei persoane cu un istoric educațional solid, sau pe cineva care sa iți sponsorizeze viața de zi cu zi, cum…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca respinge categoric propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru miniștrii interimari. Drept urmare, Klaus Iohannis o trimite pe Viorica Dancila in Parlament pentru votul de validare. “Criza in care…