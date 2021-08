Doua asociatii din Justitie isi manifesta solidaritatea si suportul fata de judecatorii si procurorii din Afganistan si solicita Ministerului Afacerilor Externe sa acorde "imediat" vize in format electronic tuturor magistratilor afgani "a caror viata este pusa in pericol".



"Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie isi manifesta deplina solidaritate si suportul neconditionat fata de colegii nostri judecatori si procurori din Afganistan, tinte ale regimului politic nou instalat in statul respectiv", se arata intr-un comunicat al celor doua…