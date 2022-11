Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din localitatea Giroc, județul Timiș, a fost surprins de aparatul radar, conducand un autoturism, cu 162 de km/h. Șoferului i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioada de 120 de zile, primind și o amenda in valoare de 2.900 de lei.

- Comunele din Romania inregistreaza venituri impresionante. Site-ul analizeeconomice.ro a facut un clasament al celor mai bogate comune din țara, redat duminica și de ziare.com, iar in top 5 se afla și comuna bihoreana Sanmartin, pe locul 4. Potrivit sursei citate, clasamentul a fost intocmit ținand…

- Dosar penal pe numele unei tinere de 23 de ani, la Giroc. Ea este cercetata penal dupa ce a fost prinsa la volan deși consumase droguri. Nu a fost singura care a condus sub influența drogurilor sau a alcoolului, in weekend, in Timiș.

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, amendeaza intentia actualei coalitii de a nu organiza alegeri partiale in localitatile in care primarii alesi si-au pierdut functiile. In total sunt 47 de astfel de localitati in Romania, dintre care patru (Lugoj, Giroc, Checea și Manaștiur) doar in judetul Timis.…

- Primarul comunei Giroc, Ionel Toma, s-a stins din viața, la varsta de 69 de ani.Ionel Iosif Toma a incetat din viața duminica, dupa o lupta cu o boala grea. Toma era membru al PSD. Ocupa funcția de primar al comunei Giroc de 26 de ani. In ultima perioada, atribuțiile sale au fost indeplinite de viceprimarul…

- Pentru al cincilea an la rand, Procter & Gamble a continuat proiectul O sala de clasa ca acasa, transformand un nou spațiu intr-o lume magica pentru elevii din clasa pregatitoare. Ediția 2022 a campaniei a beneficiat de parteneriatul cu dm Romania astfel incat, din septembrie, copiii care vor pași pentru…