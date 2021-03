Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Albac a lansat astazi, 16 martie 2021, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru „Achiziție dotari S.V.S.U. comuna Albac, Județul ALBA” Lotul 1- Dotari utilaj intervenție SVSU, Lotul 2 – Scule, dispozitive intervenție SVSU, Lotul 3 – Echipamente intervenție SVSU. Valoarea…

- Inființarea unui nou centru de zi pentru persoanele varstnice, la Abrud: Licitația in valoare de peste 3 milioane de lei, lansata din nou in SEAP Primaria orașului Abrud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția unor servicii de lucrari, proiectare și executare…

- Echipamente noi pentru depistarea Pestei Porcine Africane, pentru laboratorul DSVSA Alba. Licitația de peste 400.000 de lei, lansata in SEAP. DSVSA a lansat marți, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziție in cadrul proiectului „Achiziție echipamente de laborator pentru…

- Ambulatoriul din orașul Cugir va fi DOTAT cu echipament medical nou. Licitația in valoare de peste 8 milioane de lei, lansata in SEAP Ambulatoriul orașului Cugir va beneficia in curand de o serie noua de dotari, menite sa sporeasca calitatea serviciilor medicale primite de catre cetațenii sai. Conform…

- Platforma online de servicii de interacțiune cu cetațeanul la Alba Iulia: Licitația in valoare de peste 210.000 lei, lansata in SEAP Administrația locala din Alba Iulia dorește achiziționarea și implementarea unui sistem informatic integrat care sa ofere servicii de interacțiune cu cetațeanul și sa…

- Ziarul Unirea 11 calculatoare performante pentru elevii Școlii Gimnaziale din Geoagiu de Sus: Licitația in valoare de peste 50.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Comunei Stremț a lansat luni in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziție, pentru realizarea obiectului de investiții…

- Ziarul Unirea Lucrari pentru modernizarea strazii Iacob Mureșianu din Municipiul Blaj. Licitația pentru investiția de peste 700.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat vineri in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de reparare a drumurilor, pentru…

- Ziarul Unirea Primaria Ocna Mureș construiește doua blocuri sociale: Licitația in valoare de peste 7 milioane de lei, lansata in SEAP Doua blocuri sociale, fiecare cu cate 16 apartamente, vor fi construite la Ocna Mureș, pe strazile Gheorghe Barițiu și Ștefan cel Mare. Primaria Ocna Mureș a lansat luni,…