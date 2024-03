Stiri pe aceeasi tema

- Renovarea sediului Poliției Locale din Alba Iulia: Licitația de 1.8 milioane de lei, lansata in SEAP Renovarea sediului Poliției Locale din Alba Iulia: Licitația de 1.8 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație…

- Echipamente IT pentru școala generala din Noșlac și alte doua gradinițe din comuna: Licitația de peste 300.000 de lei, lansata in SEAP Echipamente IT pentru școala generala din Noșlac și alte doua gradinițe din comuna: Licitația de peste 300.000 de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Noșlac a lansat…

- Primaria comunei Mogoș achiziționeaza un tractor și echipamente pentru situații de urgența. Licitația de peste 300.000 de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Mogoș achiziționeaza un tractor și echipamente pentru situații de urgența. Licitația de peste 300.000 de lei, lansata in SEAP Primaria comunei…

- Garda de Sus, comuna SMART: Licitația de peste 1.5 MILIOANE de lei pentru soluții IT și echipamente hardware, lansata in SEAP Garda de Sus, comuna SMART: Licitația de peste 1.5 MILIOANE de lei pentru soluții IT și echipamente hardware, lansata in SEAP Primaria comunei Garda de Sus a lansat recent, in…

- Modernizarea drumului comuna intre Valea Abruzel și Bisericani, din comuna Bucium: Licitația de aproape 4 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Modernizarea drumului comuna intre Valea Abruzel și Bisericani, din comuna Bucium: Licitația de aproape 4 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Avram…

- Reabilitarea termica a cladirii gradiniței din comuna Cenade: Licitația de aproape 500.000 de lei, lansata in SEAP Reabilitarea termica a cladirii gradiniței din comuna Cenade: Licitația de aproape 500.000 de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Cenade a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Inființarea rețelei de canalizare menajera in comuna Ohaba: Licitația de peste 7 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Inființarea rețelei de canalizare menajera in comuna Ohaba: Licitația de peste 7 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Ohaba a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Consiliul Județean cumpara 26 de microbuze electrice pentru transportul elevilor din Alba: Licitația de peste 30 de MILIOANE de lei, lansata in SEAP Consiliul Județean cumpara 26 de microbuze electrice pentru transportul elevilor din Alba: Licitația de peste 30 de MILIOANE de lei, lansata in SEAP Consiliul…