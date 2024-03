Dotari IT pentru unitațile de invațamant din comuna Ighiu: Laptopuri, sisteme desktop și table interactive. Licitație, in SEAP Dotari IT pentru unitațile de invațamant din comuna Ighiu. Școlile din Ighiu, Șard și Ighiel și gradinița din Bucerdea Vinoasa vor fi dotate cu echipamente IT de ultima generație. Intre acestea se numara laptopuri, sisteme desktop și table interactive. Valoarea investiției este de aproape 780.000 de lei. Primaria Ighiu a lansat pe 22 martie, in […] Citește Dotari IT pentru unitațile de invațamant din comuna Ighiu: Laptopuri, sisteme desktop și table interactive. Licitație,…