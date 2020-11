Dosarul unui executor judecătoresc, restituit procurorilor Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au inapoiat procurorilor dosarul unui executor judecatoresc trimis in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni. Este vorba de infractiuni de abuz in serviciu, delapidare sau inselaciune. Prejudiciul adus unui numar de 42 de persoane fizice și juridice este de aproape 2 milioane de euro, dupa cum au susținut anchetatorii. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova anunta, in februarie, trimiterea in judecata a unui executor judecatoresc din Craiova . Acesta a fost acuzat de comiterea a 11 infractiuni.Potrivit anchetatorilor, inculpatul și-ar fi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

