- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit marți, 16 ianuarie, ca procurorii militari de la Parchetul General trebuie sa finalizeaza ancheta in dosarul mineriadei din 1990, in care sunt anchetați, printre alții, Ion Iliescu și Petre Roman. Incheierea ICCJ, pronunțata in urma unor contestații de…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casație și Justiție au stabilit ca primul termen de judecata pentru contestația depusa de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu (fost viceprim-ministru al Guvernului Romaniei) și Iosif Rus (fost comandant al Aviatiei Militare) in Dosarul Revoluției sa aiba loc pe 10 ianuarie…

- Solicitarea pentru ridicarea imunitații lui Florin Cițu a ajuns pe masa Biroului Permanent al Senatului, iar dupa amiaza va avea loc o ședința. Dupa prezentarea solicitarii in Biroul Permanent al Senatului, care se va reuni in aceasta dupa-amiaza la ora 13.00, aceasta va fi inaintata Comisiei juridice…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, joi, ca a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referatul unei cauze in vederea sesizarii presedintelui Romaniei si Senatului pentru formularea cererilor de efectuare a urmaririi penale fata de trei persoane…

- PNL va vota pentru ridicarea imunitatii fostului premier Florin Citu la momentul in care se va discuta acest lucru in plenul Senatului, au precizat surse liberale. „Imediat dupa acest moment, PNL va aplica prevederile statutare, in functie de evolutia si starea procesuala”, au mai afirmat sursele citate.…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a anuntat, joi, ca a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referatul unei cauze in vederea sesizarii presedintelui Romaniei si Senatului pentru formularea cererilor de efectuare a urmaririi penale fata de trei…

- Fostul premier al Romaniei, Florin Cițu și foștii miniștri ai Sanatații, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila sunt vizați de DNA intr-un dosar cu un prejudiciu de peste un miliard de euro. Procurorii susțin ca ei au luat decizia de achiziționare a 52,8 de milioane de doze suplimentare de vaccin COVID-19…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus miercuri inceperea judecarii pe fond in dosarul ‘Revolutiei’, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu si Iosif Rus, fost sef al Aviatiei Militare sunt acuzati de savarsirea unor infractiuni contra umanitatii, insa decizia…